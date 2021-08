Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 20/08/2021 22:22

A Prefeitura Municipal de Teresópolis irá realizar um “Dia D de Vacinação contra a Covid-19”, neste sábado (20/08/21). A primeira dose será aplicada no público masculino e feminino de 20, 19 e 18 anos, todos sem comorbidade. A vacinação ocorre no sistema drive-thru (dentro do carro) na cidade e interior.

O atendimento acontece das 8h às 17h. A distribuição de senhas ocorre da seguinte forma: 3 mil doses na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Julio Rosa, 366, Tijuca); 900 em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e 600 em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde). As aplicações acontecem até terminar as doses.

Para que a imunização ocorra é necessário a apresentação de documento de identidade (RG ou CPF), cartão SUS (caso possua) e comprovante de residência em Teresópolis.

Aplicação da segunda dose

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não haverá aplicação da segunda dose neste sábado . O atendimento para completar a imunização contra a Covid-19, continua normalmente na próxima segunda-feira (23/08), de 9h às 15h, nos mesmos locais. Para completar a imunização, é preciso apresentar os documentos a seguir: documento oficial com foto e comprovante da primeira dose em Teresópolis.