Publicado 23/08/2021 17:51

A Prefeitura de Teresópolis está investindo na compra de mobiliários e equipamentos para as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino. Nesta segunda-feira (23/08), chegaram 325 mobiliários novos que vão equipar e dar cara nova às 54 salas da Educação Infantil, atendendo 2.600 alunos em dois turnos. Também chegaram 1.440 conjuntos de mesa e cadeira para Ensino Fundamental de um total de 5 mil conjuntos.

São 325 conjuntos de mobiliários, com 1 mesa e 4 cadeiras, para as turmas da Educação Infantil (creche, CMEI e pré-escolar). Para o Ensino Fundamental, são 5 mil conjuntos no total.

Recentemente, a gestão municipal adquiriu ainda freezers horizontais e verticais, balanças e refrigeradores para preparo diário das refeições que serão servidas nos refeitórios das unidades. Esses equipamentos vão reestruturar as cozinhas das unidades escolares.