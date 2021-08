Dois veículos modelo Kwid, da marca Renault, foram adquiridos pela Prefeitura com recursos repassados pela Secretaria de Estado de Saúde - Bruno Nepomuceno

Publicado 24/08/2021 18:17

O setor de fiscalização da Divisão de Vigilância Sanitária, vinculado à Secretaria de Saúde de Teresópolis, está recebendo investimentos e acaba de ganhar dois veículos modelo Kwid, da marca Renault. Entregues nesta terça-feira (24/08), os carros foram adquiridos pela Prefeitura com recursos repassados pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Resolução nº 1.922/2019.



Teresópolis também foi contemplado com quatro computadores, que serão entregues em breve para implementar o sistema de gestão automatizado, ferramenta lançada para dar mais agilidade ao processo de legalização de empresas.



“Uma nova Vigilância Sanitária está nascendo. Estamos reestruturando o órgão com viaturas e automatizando o sistema de gestão, implementado em 2019. A partir de agora, a Divisão de Vigilância Sanitária passa a fazer parte do Espaço do Empreendedor de forma permanente, visando dinamizar os processos de legalização de empresas e de renovação de alvará. É um grande ganho para melhorar o ambiente de negócios em Teresópolis”, assinala o prefeito Vinicius Claussen.



O atendimento da equipe da Vigilância Sanitária no Espaço do Empreendedor acontecerá nas segundas, quartas e sextas, das 14h às 18h. “A Gestão Municipal está dando mais um passo para que o município tenha uma Vigilância Sanitária mais equipada e estruturada para melhor atender a população”, pontua Alechandre Miranda, subsecretário municipal de Vigilância e Saúde.



Implantado em maio de 2019 pela Gestão Municipal, o Espaço do Empreendedor funciona no 1º piso da Prefeitura, com atendimento de segunda a sexta, das 9h às 17h. No local, o pequeno e o microempreendedor podem dar entrada em processos de abertura e legalização de empresas, esclarecer dúvidas sobre alvará e emissão de guias, ter orientações sobre pequenos negócios e buscar linhas de microcrédito. O trabalhador também tem um espaço dedicado a ele, com o Sine (Sistema Nacional de Emprego).