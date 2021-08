Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Vacinação contra a Covid-19 em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 26/08/2021 09:06

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, decidiu suspender a repescagem da primeira dose contra a Covid-19, que aconteceria nesta quinta-feira (26/08), e seguir apenas com aplicação da segunda dose. Segundo a Secretaria, o motivo foi a alta procura pela vacinação nesta terça (24/08) e quarta-feira (25/08) e o esgotamento das doses para o público em atraso.

Com isso, hoje acontece no município apenas a aplicação da segunda dose para pessoas com esta data indicada no cartão de vacinação ou com o período já vencido.

Publicidade

Para este público, o atendimento acontece das 9h às 15h, na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Julio Rosa, 366, Tijuca); em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).

A imunização será feita apenas com a apresentação de documento oficial com foto e comprovante da primeira dose em Teresópolis.