A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, está elaborando o “Guia Cultural Teresópolis”. O catálogo virtual reúne informações sobre as mais diversas manifestações culturais e seus realizadores, dando visibilidade a artistas, produtores, equipamentos e coletivos culturais do município.Todos os artistas do município estão convidados a integrar o guia. Para ter o trabalho divulgado, de forma gratuita, no Guia Cultural Teresópolis, é preciso se cadastrar na plataforma e montar um portifólio. Em breve, o Guia Cultural estará disponível no site oficial da Prefeitura de Teresópolis.