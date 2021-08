Projeto Enxoval "Novo Viver, Novas Experiências" está na sua oitava edição - Divulgação

Publicado 27/08/2021 16:53

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Meudon, realizou a 8ª entrega anual de 40 enxovais a gestantes referenciadas e acompanhadas pela unidade, nesta quinta-feira (26/08). O Projeto Enxoval “Novo Viver, Novas Experiências" está na sua oitava edição e tem como objetivo oferecer assistência às gestantes, puérperas e nutrizes atendidas pelo PSF Meudon e pelo CRAS Meudon.

Nos encontros mensais, as mulheres atendidas pelo projeto receberam esclarecimentos e orientações sobre a gestação, bem como cuidados dos neonatos e também sobre como adquirir os seus direitos sociais. Em respeito ao distanciamento social e às medidas sanitárias impostas devido à pandemia de Covid-19, o acompanhamento das gestantes e os encontros foram feitos por meio de reuniões virtuais, com a presença da equipe técnica do CRAS Meudon, composta por psicóloga e assistente social.

A ação teve a parceria do Posto de Saúde da Família (PSF) Meudon, da Igreja Metodista Central Catedral da Paz, da ENEL e de colaboradores da rede socioassistencial. Os kits foram produzidos ao longo de seis meses, em reuniões virtuais mensais.



A novidade este ano foi a confecção de enfeites para os quartos dos bebês, produzidos pelas próprias gestantes, também de forma virtual, com o auxílio da artesã Zulmira Lack. Em um trabalho conjunto com a ENEL, em parceria com a rede ASTA por meio do Projeto “Costura+Renda”, foram incluídos no enxoval paninhos de boca, confeccionados por costureiras artesãs de Teresópolis.

O secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, esteve presente no evento. "Esse é um dos projetos mais importantes do CRAS Meudon. Além de frisar a responsabilidade de ser mãe, mostra também a importância da interação com as famílias vulneráveis”, comentou.



A Igreja Metodista Central Catedral da Paz confeccionou os enxovais, através de Ação Social, com tecidos já existentes no CRAS Meudon e doados pela própria igreja e pela empresa Maria Emília. A rede socioassistencial contribuiu com a doação de brindes para sorteios e confecção de sapatinhos de lã.



A assistência às gestantes no CRAS Meudon acontece durante todo o ano na própria unidade, que fica localizada na Rua Caramuru, 108, Meudon, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.