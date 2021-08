O secretário de Desenvolvimento Social de Teresópolis, Valdeck Amaral, participou da entrega dos alimentos para as instituições - Divulgação

Publicado 27/08/2021 17:02

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Alto, em Teresópolis, distribuiu 1.200 kg de alimentos para as instituições: Mansão dos Velhinhos, Asilo São Vicente, Kairós, Sopão e Fazenda Esperança. Os legumes e verduras foram entregues à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na quarta-feira, (25/08), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em parceria com a cooperativa COOPVIEIRA.

O PAA tem como função promover acesso à alimentação a pessoas em vulnerabilidade e incentivar a Agricultura Familiar. A compra dos alimentos é feita com recursos do Ministério da Cidadania e a distribuição acontece através das unidades recebedoras estabelecidas pelos gestores da PAA, como os CRAS e CREAS. Os legumes e verduras foram entregues através da COOPVIEIRA, cooperativa de agricultores familiares do interior do município.



“Temos muitas famílias que passam por carência de alimentos. Por isso, essas ações são fundamentais para as famílias necessitadas. A parceria com a COOPVIEIRA representa um novo tempo de integração da nossa gestão com as instituições sociais.” declarou o secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, que participou da entrega junto com a subsecretária da pasta, Iracema Toledo Braga .



O programa vem sendo executado nos estados e municípios pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a entrega de alimentos feita pela COOPVIEIRA será feita regularmente.