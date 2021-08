Expositores devem fazer o recadastramento entre os dias 30 de agosto e 29 de outubro - Divulgação

Publicado 28/08/2021 14:57

A Prefeitura de Teresópolis convoca todos os expositores da Feirarte – Feirinha, que funciona na Praça Higino da Silveira, no Alto, para o recadastramento, que começará a ser feito nesta segunda-feira (30/08) e seguirá até 29 de outubro. Para facilitar a apresentação e evitar aglomerações, foi elaborado um calendário, que divide os expositores conforme setor.



O recadastramento deverá ser feito pelo titular do estande, que deve atualizar os seus dados e do auxiliar de acordo com o Regimento da Feirinha Estatuto-Decreto nº 2.904/2002. A apresentação da documentação deve ser feita no Setor de Protocolo, situado no 1º piso da Prefeitura, que fica na Avenida Feliciano Sodré, 675, na Várzea, das 10h às 17h.



Calendário:

Setor 01: 30/08 a 03/09;

Setor 02: 08/09/ a 10/09;

Setor 03: 13/09 a 17/09;

Setor 04: 20/09 a 24/09;

Setor 05: 27/09 a 08/10;

Setor 06: 18/10 a 22/10;

Setor 07 e Praça de Alimentação: 25/10 a 29/10.



Documentação necessária para recadastramento do estande:



- Certidão Negativa de Débito emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda (balcão de atendimento ao público)



Documentação do titular e auxiliar:



- Cópia da Carteira de Identidade

- Cópia do CPF

- Cópia do Título de Eleitor

- Cópia do Comprovante de Residência

- 2 Fotos 3x4