Equipamentos e mobiliários comprados para atender as unidades da rede municipal de ensino de TeresópolisDivulgação

Publicado 27/08/2021 17:27

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Educação, emitiu um comunicado, nesta sexta-feira (27/08), no qual informa que o retorno às aulas presenciais, de forma gradativa, na rede municipal de ensino acontecerá no próximo dia 1º de setembro. Na nota, a Secretaria ainda orienta que as informações específicas de organização devem ser obtidas em cada unidade escolar.

Esse é o terceiro adiamento do retorno das atividades na modalidade presencial. Inicialmente marcada para o dia 16 de agosto, a retomada das aulas presenciais precisou ser adiada por causa da falta de alimentos para produção da merenda escolar, em decorrência da desistência em cima da hora da empresa que deveria fornecer a proteína para compor a merenda dos alunos da rede municipal de ensino.