Horta é mantida pelo Projeto PAIS, sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal de Teresópolis - Divulgação

Publicado 28/08/2021 15:43

Nesta sexta-feira (27/08), o Horto Municipal Carlos Guinle realizou a entrega de hortaliças e ovos para instituições assistenciais de Teresópolis. Dentre os beneficiados pela doação está a Associação Beneficente Sopão (Bom Retiro), Asilo São Vicente de Paula (São Pedro) e Lar de Isabel (Pimenteiras). A entrega foi feita por uma equipe da Guarda Civil Municipal, responsável por cuidar da horta que produz os alimentos.

Os produtos são cultivados no próprio horto, localizado na Avenida Tobias Barreto, 21, no bairro Quarenta Casas. A horta é mantida pelo Projeto PAIS (Produção Agroecológica Integrada e Sustentável), sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal. Nele, uma horta circular aproveita de maneira eficiente a área produtiva do solo. Neste sistema conhecido como mandala, a diversidade de espécies leva à redução do ataque de pragas e a eliminação de agrotóxicos, além de permitir a produção de ovos. A proposta associa a produção de alimentos de qualidade e a preservação do meio ambiente.

“A escolha das instituições segue orientação do prefeito Vinicius Claussen, que determina a entidade mais necessitada ou aquela já cadastrada conosco. A ideia é que a cada colheita, outras entidades sejam atendidas”, explica Marcos Antonio da Luz, secretário municipal de Segurança Pública.

Esta é a segunda vez que a doação acontece, a primeira ocorreu em 22 de julho quando as hortaliças e ovos foram entregues ao Asilo São Vicente de Paula e Associação Beneficente Sopão.