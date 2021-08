Prova terá largada às 7h, no Teresópolis Golf Club, na Barra do Imbuí - Divulgação Circuito Grangiro

Prova terá largada às 7h, no Teresópolis Golf Club, na Barra do ImbuíDivulgação Circuito Grangiro

Publicado 28/08/2021 15:06

Teresópolis será palco da Etapa Serra das Hortênsias do Circuito Grangiro, prova de ciclismo de estrada realizada pela Effect Sport, com patrocínio da Enel Distribuidora e do Governo do Estado, neste domingo (29/08). O evento tem o apoio da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer, de Turismo e de Segurança Pública/Guarda Civil Municipal.



Com novo percurso, a prova terá largada às 7h, no Teresópolis Golf Club, na Barra do Imbuí. Os ciclistas seguirão até o Mirante do Soberbo e retornarão ao Golf Club, de onde sairão para o Vale da Lua, retornando ao ponto de partida, totalizando 72 quilômetros de pista bem rodada e que estará com o trânsito interditado para a passagem dos atletas.

Serão premiados os 5 primeiros colocados gerais, masculino e feminino, com premiação especial para o Rei e a Rainha da Montanha e Maior Assessoria Esportiva na prova. Será entregue medalhão faixa etária aos 3 primeiros colocados gerais, masculino e feminino, por categoria.



Para garantir a segurança dos ciclistas, várias ruas do percurso serão interditadas ao trânsito de veículos a partir das 5h30 do domingo. São elas as Avenidas Rotariana, Oliveira Botelho, Alberto Torres, Feliciano Sodré e Lúcio Meira, trecho da Rua Manoel José Lebrão e a Avenida Presidente Roosevelt. A Guarda Civil Municipal está mobilizada e manterá agentes durante o percurso para orientar os motoristas e garantir a fluidez do trânsito. A previsão é de que as ruas sejam liberadas a partir das 9h, assim que a prova tiver terminado.