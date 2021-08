Drogas apreendidas com suspeito de tráfico no Quinta Lebrão - Divulgação

Publicado 31/08/2021 13:17

Após abordagem de um suspeito que saia do bairro Quinta Lebrão em uma motocicleta, nesta segunda-feira (30/08), os policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 30º BPM de Teresópolis, conseguiram apreender uma grande quantidade de drogas e uma arma falsa, que estavam escondidas na residência do preso.

Reconhecido como integrante do tráfico de drogas na localidade, o suspeito autorizou a entrada dos PMs na residência, onde foram encontrados 1.340 kg de maconha, 100 gramas de cocaína e o simulacro de pistola, além da quantia de R$ 260. O caso foi registrado na 110ª DP.