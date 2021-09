Secretário Valdeck Amaral e a coordenadora do CRAS Alto, Adriana Marques, na entrega das doações - Divulgação

Secretário Valdeck Amaral e a coordenadora do CRAS Alto, Adriana Marques, na entrega das doaçõesDivulgação

Publicado 31/08/2021 14:59

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, entregou na última semana roupas, agasalhos e cobertores na comunidade Vila do Hélio, em Vargem Grande, na zona rural. A ação ocorreu com o apoio da equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Alto e atendeu as famílias referenciadas pela unidade. Foram doados 25 cobertores, 100 casacos e peças de roupas diversas, arrecadados através da Campanha do Agasalho 2021.

“Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, podemos iniciar as ações mais efetivas de atendimento à população em situação de vulnerabilidade”, declarou o secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, que acompanhou a distribuição junto com a coordenadora do CRAS Alto, Adriana Marques.

O CRAS Alto fica localizado na Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 190, na Várzea, funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e recebe doações de roupas durante todo o ano.

A unidade atende aos bairros do Alto, Albuquerque, Agriões, Beira Linha, Corta Vento, Fazendinha, Granja Guarani/Pedreira, Jardim Serrano, Jardim Suspiro, Soberbo, Várzea e Vale do Paraíso – na cidade; Água Quente, Andradas, Arrieiros, Bacia, Bonsucesso, Brejal, Biquinha, Campanha, Campo Limpo, Canoas, Cruzeiro, Cuiabá, Engano, Frades, Granja Mafra, Gamboa, Holiday, Imbiú, Independente de Mottas, Mottas, Palmital, Parque Boa União, Pião, Ponte Nova, Pessegueiros, Prates, Providência, Porto, Prata dos Aredes, Santana, Santa Rosa, Santa Rita, Sebastiana, Serra do Capim, Soledade, Timóteo, Três Córregos, Vargem Grande, Varginha, Vale Alpino, Vale São Fernando, Venda Nova, Vista Alegre, Viana, Vieira e Xotó - na área rural.