110ª DP de Teresópolis - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 01/09/2021 17:32

Os policiais civis da 110ª Delegacia Legal de Teresópolis prenderam, no último sábado (29/08), um homem acusado de estuprar a própria filha, uma criança de apenas seis anos. O acusado foi localizado no bairro Bonsucesso, onde foi cumprido mandado de prisão pendente.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início após a filha do autor ser atendida em um posto de saúde do município. A médica detectou que a menina havia sofrido agressões físicas e foi molestada em suas partes genitais.