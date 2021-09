Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Arquivo/ Bruno Nepomuceno/ PMT

Vacinação contra a Covid-19 em TeresópolisArquivo/ Bruno Nepomuceno/ PMT

Publicado 02/09/2021 17:24

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, abriu o cadastramento para idosos, acima dos 70 anos, acamados, para recebimento da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Para realizar o cadastro, basta preencher o formulário que já está disponível no site da Prefeitura.

Seguindo a orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Saúde de Teresópolis começou a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos internados em instituições de longa permanência (ILPs). Ainda dentro deste grupo prioritário estão os idosos acima de 70 anos de idade e as pessoas com alto grau de imunossupressão.

Em ambos os casos, receberão a dose de reforço apenas pessoas que já tenham sido imunizadas com as duas doses de qualquer vacina contra a Covid-19 há 6 meses. O início da vacinação dos grupo acontecerá à medida que a Secretaria de Saúde receber a remessa das vacinas.

A dose de reforço, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, deve ser de um laboratório diferente das doses anteriores. Quem recebeu um imunizante de RNA mensageiro (Pfizer) deverá receber um imunizante de vetor viral (Janssen ou Astrazeneca) e vice-versa.