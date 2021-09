Cerca de 70% dos alunos voltaram às aulas presenciais em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 02/09/2021 14:20

Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis retornaram às aulas presenciais nesta quarta-feira (1/09). Com o retorno de forma gradual, de acordo com a Secretaria de Educação, cerca de 70% dos alunos voltaram às aulas presenciais, conforme a capacidade de cada unidade escolar.



“Estamos muito felizes com o retorno dos nossos alunos às salas de aula, ao convívio com os amigos de escola e com os professores. Essa relação presencial é de extrema importância para o desenvolvimento deles e estava fazendo falta para todos. Lindo ver o brilho no olhar dos alunos. Tudo foi preparado com cuidado, carinho e zelo, de acordo com o que o prefeito Vinicius Claussen sempre orientou”, frisou a secretária de Educação, Satiele Santos, enfatizando que os estudantes também estão recebendo uniformes (com 7 peças), material escolar e kit de higiene.



Com 256 alunos matriculados em turmas de Pré-escolar I e Pré-escolar II, em dois turnos, o Centro Municipal de Educação Infantil da Várzea retornou ao sistema presencial com todo o corpo escolar seguindo o protocolo de medidas sanitárias contra o coronavírus. “Preparamos tudo com muito carinho para o retorno dos nossos alunos. Fizemos uma reforma geral, pintamos a casa toda, reformamos o piso, recebemos fogão, freezer e geladeira novos para equipar a cozinha. Temos uma equipe maravilhosa. E estamos todos felizes com essa volta”, pontuou a diretora do CMEI, Cristina Nobre.



A diretora ressaltou ainda que a Secretaria de Educação providenciou a instalação de totens com álcool em gel, tapetes sanitizantes, máscaras, marcações de distanciamento, e orientou sobre os procedimentos de segurança. Além disso, a despensa foi abastecida com todos os produtos e alimentos necessários para o preparo das refeições dos alunos (café da manhã, almoço, lanche e jantar).



Andriele Maia, mãe de Bernardo, de 5 anos, confirmou a felicidade de ver o filho voltar para o convívio escolar. “Meu filho estava ansioso para vir para a escola. Orientei ele sobre os cuidados que ele deve ter e me sinto segura com esse retorno, confio bastante na equipe da escola. Sei que todos estão fazendo o melhor por nossos filhos”.

Retorno Gradual e Seguro



O Plano de Retomada das Atividades Escolares Presenciais de Teresópolis foi elaborado pelas Secretarias Municipais de Educação e de Saúde, um instrumento que vem foi amplamente discutido e aperfeiçoado em cada unidade escolar. O documento traz medidas individuais de prevenção e a biossegurança no contexto escolar com relação à prevenção do contágio do coronavírus.



Equipes da Educação e de Saúde trabalharam de maneira intensa na preparação do retorno dos alunos às unidades. Foram providenciados todos os equipamentos necessários para que alunos e professores pudessem voltar às aulas presenciais com toda a segurança, com as adaptações necessárias nas unidades, de acordo com as visitas técnicas da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde.



A gestão municipal também adquiriu os materiais de higiene específicos e disponibilizou EPIs para todos os alunos e profissionais das unidades, como máscaras de proteção e álcool em gel.