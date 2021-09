Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis é um dos principais pontos turísticos do município - Divulgação

Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis é um dos principais pontos turísticos do municípioDivulgação

Publicado 05/09/2021 13:00

A Secretaria de Turismo de Teresópolis apresentou nesta primeira semana de setembro os dados e perfil das pessoas que visitaram o município no mês de agosto. As informações são divulgadas por meio da Plataforma DataTerê, no Painel do Perfil Turístico de Teresópolis, ferramenta desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e alimentada pela Secretaria de Turismo.



“Conhecendo o perfil das pessoas que visitam Teresópolis é possível planejar ações estratégicas junto ao trade turístico para atender as demandas específicas dos turistas e oferecer a eles a melhor experiência possível, com alto grau de satisfação. A proposta da gestão municipal é que os visitantes permaneçam mais tempo em Teresópolis e tragam dinheiro novo para movimentar a economia da cidade, gerando emprego e renda”, destaca Mauricio Weichert, secretário municipal de Turismo.



A pesquisa é feita por amostragem, com informações consolidadas com base no preenchimento do formulário de Autodeclaração para Autorização de Entrada no Município, e tem como objetivo traçar e apresentar o perfil do turista e do setor de turismo.



O banco de dados identifica cidade de origem, tempo de permanência no município e a faixa etária dos visitantes. Pelo levantamento, 72,74% dos visitantes vieram do Rio de Janeiro, seguidos por Niterói (8,29%), São Gonçalo (4,17%), Petrópolis (3,79%), Macaé (2,98%) e Juiz de Fora (2,01%).



O maior tempo de permanência na cidade foi de dois dias (46,8%). O percentual de pessoas que subiu a Serra para um passeio de poucas horas ficou em 19,93%. Optaram por passar um dia 13,07%; três dias 9,99% e quatro dias, 8,65%.



Em relação à idade, 33,22% dos turistas eram da faixa etária de 30 a 39 anos e 31,24% pertenciam à faixa de 40 a 49 anos.



O Painel do Perfil Turístico de Teresópolis também divulgou informações sobre meios de hospedagem, com os hotéis Le Canton (46,37%), Intercity (11,82%) e São Moritz (10,2%) figurando entre os dez mais procurados.