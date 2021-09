Funcionários das unidades CRAS Alto, Barroso, Fischer, Meudon, São Pedro e das unidades volantes participaram da capacitação - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/09/2021 19:01

A Secretaria de Desenvolvimento Social realizou na última semana uma capacitação com toda a equipe dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. O treinamento teve como objetivo aprimorar as técnicas de acolhimento, atendimento, e intervenção nos serviços, programas, projetos e benefícios oferecidos às famílias, como também a atualização da Política Pública de Assistência Social e conhecimentos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).



Reunindo 50 funcionários, dentre eles coordenadoras, assistentes sociais e trabalhadores do Programa Operação Trabalho (POT) das unidades CRAS Alto, Barroso, Fischer, Meudon, São Pedro e das unidades volantes, o evento teve duração de 3 horas e contou com palestras da servidora Patrícia Falcão, da subsecretária de Desenvolvimento Social, Iracema Toledo, e do secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral. “Estamos treinando nossos servidores e junto com nossa equipe de capacitadores, nos atualizamos sobre como melhor atender a nossa população de Teresópolis”, declarou o secretário.



Os encontros acontecerão durante todo o mês de setembro, mas a primeira parte da capacitação já foi muito proveitosa para os funcionários presentes: “A capacitação SUAS 2021 é primordial, pois funcionários bem treinados tendem a adquirir novas habilidades e melhorar o atendimento junto aos usuários”, comentou Tereza Alvarez, coordenadora do CRAS Meudon. Já a assistente social Danielle Carvalho, do CRAS São Pedro, disse que "os desafios enfrentados pelos profissionais de assistência social são constantes, por isso nós precisamos de treinamento permanentemente! A gestão está demonstrando que se importa com sua equipe e com a população usuária dos nossos serviços”.



O CRAS é responsável pela prevenção de situações de vulnerabilidade ou risco social, onde o principal serviço ofertado é a Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que apoia as famílias assistidas promovendo o acesso a direitos e contribuindo para uma melhor qualidade de vida de seus integrantes. Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.