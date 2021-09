Termina nesta sexta-feira (10/09) o prazo para recadastramento on-line de funcionários efetivos, contratados e comissionados da Prefeitura de Teresópolis. A atualização de dados é para implantação do cadastro do E-social que se tornou obrigatória a partir de 21/07/2021. A não realização do cadastro acarretará em suspensão dos proventos relativos ao mês de seguinte.Para o recadastramento, basta acessar o Portal Recursos Humanos da Prefeitura de Teresópolis. Caso o servidor não consiga fazer o recadastramento por meios próprios, a Secretaria em que o mesmo está lotado deverá disponibilizar ajuda.