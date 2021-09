A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal (COPBEA) de Teresópolis, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, retomou nesta quarta-feira (8/09), pelos bairros Meudon e Parque Ermitage, as visitas domiciliares para a realização do censo animal para auxiliar na inscrição de quem tem direito a castração gratuita de animais de estimação. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

O objetivo é identificar os proprietários, verificar as condições de saúde de cães e gatos e orientar sobre posse responsável. Os dados servirão de base para identificar famílias inscritas no Programa Bolsa Família que poderão ser contempladas, futuramente, com a castração gratuita de seus bichos de estimação.

“Iniciamos o censo animal 2021 em agosto com o formulário on-line, que pode ser acessado e preenchido no site da Prefeitura . Agora, dois colaboradores da COPBEA, devidamente identificados, fazem as visitas domiciliares para preencher o questionário do levantamento e entregam uma cartilha simplificada, com orientações gerais sobre os cuidados básicos que os donos devem ter com seus pets. Os formulários, além de contabilizar o número de cães e gatos no município, servirão de base para o cadastramento desses animais domésticos para castração, caso os proprietários estejam enquadrados no perfil de baixa renda”, explica Jackson Muci, coordenador da COPBEA.