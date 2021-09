As equipes de fiscalização da Prefeitura de Teresópolis inspecionaram sete estabelecimentos em quatro bairros no último fim de semana, verificando o cumprimento das medidas sanitárias e restritivas para combater o contágio pelo coronavírus. A ação foi realizada no Alto, Bom Retiro, Tijuca e Várzea, e resultou na aplicação de duas multas e uma notificação.As inspeções acontecem regularmente. Durante as visitas, os fiscais orientam os proprietários sobre as medidas que continuam em vigor por decreto municipal. A punição só é aplicada a quem, mesmo avisado, insiste em desrespeitar as regras de proteção individual e coletiva por conta da pandemia.Publicado no dia 2 de setembro, o Decreto Municipal 5.583/2021 prorroga até a próxima quinta-feira, 16/09, todas as medidas de enfrentamento ao contágio pelo coronavírus.Realizadas por equipe multidisciplinar, formada por fiscais das secretarias de Fazenda, de Saúde, de Defesa Civil, de Meio Ambiente e de Obras, com o apoio da Guarda Civil Municipal e do 30º Batalhão de Polícia Militar, as ações de rotina também verificam denúncias feitas pelo aplicativo eOuve, da Ouvidoria Geral.Denúncias e solicitações de fiscalização podem ser feitas à Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo e-mail [email protected] e também pelo aplicativo eOuve.