Pedra da Tartaruga do Parque Municipal Montanhas de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 10/09/2021 22:13

Estão abertas as inscrições para o Workshop "Montanhismo e Turismo - Oportunidades para a Serra Verde Imperial". O evento acontece na próxima quinta (16/09), no Teatro Municipal de Teresópolis, localizado no 2º piso da Prefeitura.

Com previsão de início para às 10h, as palestras serão ministradas por Raphael Raine, turismólogo especialista em turismo de aventura, e Ana Lins, especialista em Gestão de Negócios e Metodologia Coaching e Neurociência para Gestão de Pessoas em ambientes organizacionais e Liderança Corporativa.