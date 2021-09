A Prefeitura de Teresópolis está disponibilizando um canal exclusivo para ajudar as pessoas vacinadas em Teresópolis que estejam enfrentando problemas para confirmação digital de vacinação da plataforma ConecteSUS, do Ministério da Saúde.A confirmação pode ser feita em até 30 dias após a imunização, tempo necessário para que as doses sejam incluídas no sistema do Governo Federal.Para solicitar ajuda, o cidadão deve enviar um email para [email protected] , anexando as imagens do comprovante de vacinação, de um documento de identificação com foto e CPF.As unidades de saúde também continuam atuando na resolução das divergências cadastrais. A pessoa que tiver dúvidas pode procurar o ponto de vacinação onde recebeu a dose, em posse do comprovante de vacinação, do documento de identificação com foto e CPF.