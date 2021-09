20 vendedores ambulantes pré-autorizados participaram da capacitação - Bruno Nepomuceno

20 vendedores ambulantes pré-autorizados participaram da capacitaçãoBruno Nepomuceno

Publicado 10/09/2021 21:14

Dando continuidade ao processo de legalização iniciado no ano passado, nesta quinta-feira (9/09), equipes da Fiscalização de Posturas, das secretarias de Fazenda e de Saúde de Teresópolis, por meio da Vigilância Sanitária, reuniram 20 vendedores ambulantes pré-autorizados para comercialização de produtos alimentícios, bebidas e artigos de artesanato.

Eles são contemplados pelo programa “Tô 100% Legal”, de legalização do comércio ambulante em Teresópolis. Iniciado em março de 2020 e interrompido por conta das restrições impostas neste período de pandemia, o processo de legalização pretende organizar e facilitar a identificação dos ambulantes autorizados a trabalhar nos locais públicos.



Os servidores municipais Marcus Mendes, Pedro Toseti e Omar Macedo esclareceram diversos pontos da Lei Complementar Municipal 270/2020, que estipula locais, horários, regras de funcionamento e outras normas para que a atividade não entre em conflito com o comércio estabelecido, nem ofereça riscos à população.



O secretário municipal de Fazenda, Fabiano Latini, destaca que a iniciativa contribui com a proposta do “Emprega Terê”, um dos eixos do Programa de Recuperação Econômica e Geração de Emprego “Pra Cima Terê”, que tem como objetivo colocar em prática estratégias para estimular o empreendedorismo, incentivar a geração de emprego e renda, alavancar o consumo interno e a produção local.



Com a regularização, o vendedor ambulante legalizado, ou autorizatário, se torna um microempreendedor individual (MEI), passa a recolher para o INSS e garante a sua aposentadoria, entre outros benefícios previdenciários. E a população pode consumir e adquirir tranquilamente os produtos desses profissionais, pois a atividade é regulamentada e fiscalizada pelo poder público.



A liberação de autorização para o exercício da atividade, a concessão de alvará e a entrega de uniformes para identificação dos ambulantes serão realizadas no dia 20 de setembro. Os vendedores ambulantes terão 60 dias para se adequar às exigências legais.