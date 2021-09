Doações devem ser feitas no dia 9 e serão recebidas em cinco pontos do parque - Divulgação

Doações devem ser feitas no dia 9 e serão recebidas em cinco pontos do parqueDivulgação

Publicado 13/09/2021 19:53

O Parque Estadual dos Três Picos (PEPT) arrecadará, no dia 9 de outubro, alimentos para serem doados às comunidades próximas à unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A ação faz parte do projeto “PEPT Solidário” e beneficiará diversas famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

“Estamos em contato direto com essas comunidades, as equipes do parque identificaram esta problemática e, portanto, é nosso dever auxiliar nesta causa nobre. Pedimos que, quem puder, nos ajude nessa missão doando alimentos e divulgando a campanha. Este é o momento de exercermos nossa cidadania e humanidade”, afirma o secretário de Estado do Ambiente e sustentabilidade, Thiago Pampolha.

Por questões logísticas de armazenamento, só serão aceitas doações feitas no dia 9 de outubro. Os interessados podem deixar os alimentos em cinco pontos do parque, nos municípios de Teresópolis, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e Guapimirim.

“Queremos contribuir no combate à fome da população nos municípios do entorno do parque. Além da nossa responsabilidade ambiental, devemos assumir também nosso compromisso social diante da crise econômica causada pela pandemia”, afirma o presidente do Inea, Philipe Campello.