A Prefeitura de Teresópolis vem mantendo a fiscalização ostensiva no combate à proliferação da Covid-19, com ações noturnas intensificadas no fim de semana. Além de checar o cumprimento das regras sanitárias conforme o Decreto Municipal em vigor, entre elas distanciamento social, limitação do número de pessoas no ambiente e disponibilização de álcool para higienização das mãos, a operação consistiu na verificação de alvará e em orientações sobre legalização de estabelecimentos comerciais e empachamento de mesas e cadeiras. Também foram verificadas denúncias feitas pelo aplicativo eOuve, da Ouvidoria Geral.Realizada por fiscais das secretarias de Fazenda e de Saúde, com o apoio da Guarda Civil Municipal, por meio da Companhia de Operações com Cães, e do 30º Batalhão de Polícia Militar, a ação de rotina percorreu os bairros do Alto, Araras, São Pedro, Bom Retiro, Jardim Meudon e Tijuca. O resultado foi a aplicação de quatro multas, duas notificações e um lacre de estabelecimento comercial no Jardim Meudon.Denúncias e solicitações de fiscalização podem ser feitas à Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo e-mail [email protected] e também pelo aplicativo eOuve.