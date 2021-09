Prefeitura de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 13/09/2021 21:01

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis, por meio da equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Meudon, estará presente no Espaço do Empreendedor Itinerante atendendo as demandas socioassistenciais do público presente, nesta terça-feira (14/09). O atendimento acontecerá na Associação de Moradores do Meudon, localizada na Rua Fernando Luz Filho, Nº 175, das 14h às 17h.

Além dos serviços sociais como acesso ao Cadastro Único, Bolsa Família e Supera-RJ, que já são oferecidos durante a feira, a equipe técnica do CRAS Meudon também atenderá a outras solicitações, como o encaminhamento para outras secretarias, acesso a Carta de Serviços da Prefeitura e qualquer outro pedido socioassistencial que possa surgir.