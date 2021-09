Custeio será dividido entre os governos federal e estadual e o início da oferta do serviço do SAMU em Teresópolis está previsto para dezembro - GOVRJ

Publicado 15/09/2021 13:47

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, e o Secretário Municipal de Saúde, Antonio Henrique Vasconcellos, anunciaram nesta quarta-feira (15/09) mais um investimento na Saúde Pública de Teresópolis, a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Também nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o apoio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, está dando início ao processo seletivo para contratação imediata e cadastro de reserva de profissionais do SAMU.



Inédito no município, o SAMU é um serviço de emergência com funcionamento 24 horas, em caráter ininterrupto, destinado ao atendimento e resgate de pacientes em situações de urgência e emergência, seja na rua ou em domicílio, onde haja a necessidade de intervenção especializada imediata e remoção para Unidades de Saúde com atendimento de pronto-socorro.



O novo serviço é resultado de convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde, assinado em 12 de agosto de 2021, e o custeio será dividido entre os governos federal e estadual. O início da oferta do serviço está previsto para dezembro. Até lá, o município pretende concluir a contratação de profissionais de saúde, com processo seletivo aberto, e a compra de duas ambulâncias exclusivas para a prestação do serviço (licitação realizada e homologação do procedimento em curso).



“O SAMU é uma conquista histórica para Teresópolis e atende a uma demanda da população. O município já teve oportunidade de oferecer esse serviço há alguns anos, mas isso não foi à frente em gestões passadas. Desde que assumimos nosso primeiro mandato, investimos muito para recuperar a Saúde do município, que estava agonizando, sem planejamento e sem investimentos. Mesmo passando por uma pandemia, conseguimos dar grandes passos e agora vamos fazer mais este investimento, cumprindo mais um dos nossos compromissos com a população”, disse o prefeito.



A implantação do programa também atende moção do vereador Dudu do Resgate e solicitação da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Dr. Raimundo Amorim e que tem como membros os vereadores Maurício Lopes e Fidel Faria.



O SAMU integrará a Rede de Urgência e Emergência de Teresópolis, e com o serviço já em funcionamento, a regulação para saídas de ambulância será feita em Petrópolis, onde fica a Central de Regulação de Urgências (CRU) destinada a coordenar as prioridades de cada atendimento.



Algumas emergências continuarão sendo de competência do Corpo de Bombeiros, tais como acidentes de trânsito com feridos e casos como ferimentos por arma de fogo ou arma branca, agressão, quedas com ferimentos e fraturas, ataques de animais, choques elétricos graves, afogamentos e queimaduras (por calor, substâncias químicas e etc).



“Os casos atendidos são de emergência clínica, tais como dores no peito que surgem repentinamente e que podem ser problemas no coração. Também atenderemos casos de intoxicação com produtos de limpeza e envenenamento, perda de consciência e desmaio, hemorragia e crises de convulsão”, explica Antonio Henrique Vasconcellos, Secretário Municipal de Saúde.



Processo Seletivo para contratação de profissionais de Saúde



A Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, deu início ao processo seletivo para contratação imediata e cadastro de reserva de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com operacionalização prevista para o mês de dezembro.



As inscrições para concorrer às vagas imediatas devem ser feitas até 31 de setembro no Portal do Trabalhador (www.teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador). Através do Sine Teresópolis, os candidatos vão fornecer informações e documentos solicitados que são necessários para agendamento de entrevistas com recrutadores da SMS. O cadastro de reserva para o serviço do SAMU ficará disponível até 31 de dezembro.



A inscrição não é uma garantia de convocação. Os candidatos selecionados serão convocados pela Secretaria Municipal de Saúde para finalizar o processo seletivo. Maiores informações estarão disponíveis (21) 2742-7272.



Confira as vagas:

- 7 vagas para médico (jornada de 24h semanais);

- 6 vagas para enfermeiro (jornada de 24h/120);

- 4 vagas para técnico de enfermagem (jornada de plantão 24x72);

- 8 vagas para motorista (jornada de plantão 24x72);