Vagas de emprego em Teresópolis - Reprodução

Publicado 15/09/2021 13:02 | Atualizado 15/09/2021 13:06

O Feirão Emprega Terê da Prefeitura de Teresópolis está com 465 vagas de emprego. As oportunidades contemplam pessoas com e sem experiência e têm como destaque as redes atacadistas e o setor de tecnologia. As vagas ficarão disponíveis em setembro. Os candidatos serão encaminhados para entrevistas, que acontecerão ainda neste mês e também em outubro, com recrutadores das empresas com oportunidades de emprego.

Os interessados devem cadastrar o seu currículo no SINE Teresópolis, no 1º piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, 675, na Várzea, e na Casa do Trabalhador, na Rua Luiz Noguet Junior, 100, em São Pedro. O atendimento é das 9h às 12h e das 14h às 17h. A orientação da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária é de que as pessoas deem preferência para o horário da tarde, quando há um menor volume de pessoas a serem atendidas.



O Feirão Emprega Terê é uma realização da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária como parte integrante do “Pra Cima Terê - Programa Estratégico de Recuperação Econômica e Geração de Empregos”, liderado pelo prefeito Vinicius Claussen.



A primeira edição foi realizada em fevereiro e registrou 956 atendimentos em cinco dias de evento, com programação online e parte presencial.