Primeiro exemplar plantado no Horto de Teresópolis já tem 2,5 metrosDivulgação

Publicado 21/09/2021 11:29

Em comemoração ao Dia da Árvore, nesta terça-feira (21/09), a equipe do Horto Municipal Carlos Guinle, em Teresópolis, realizou o plantio do primeiro exemplar de pau-brasil da unidade. A árvore, que dá nome ao país e é típica da Mata Atlântica, já tem 2,5 metros e poderá alcançar até 15 metros. O evento contou com a apresentação musical do Grêmio Musical Paquequer.

O Horto Municipal Carlos Guinle é administrado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e se encontra na Avenida Tobias Barreto, 21, no bairro Quarenta Casas. O espaço funciona de terça-feira a domingo e feriados, das 8h às 16h.

Durante a visitação ao espaço, é permitido ao público poderá levar lanches para piquenique no local. A recomendação do Horto Municipal é que cada pessoa leve sua garrafa e/ou copos reutilizáveis, evitando o uso de copos descartáveis.