Drogas apreendidas em ação de combate ao tráfico na comunidade do Barroso, em Teresópolis - Divulgação

Publicado 17/09/2021 13:55

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo I e II), do 30º BPM de Teresópolis, com informações de que homens oriundos do Rio de Janeiro estariam guardando uma grande quantidade de material entorpecente em um veículo na Comunidade do Barroso, organizaram uma operação e conseguiram prender dois suspeitos e apreender 2,5 mil pinos de cocaína, nesta quinta-feira (16/09).

Na ação, os PMs viram três suspeitos próximo ao veículo e fizeram a abordagem, mas um deles conseguiu fugir a pé, estando foragido. De acordo com os policiais, o suspeito já foi identificado, sendo natural de Teresópolis. Os outros dois presos, de 21 e 25 anos, informaram à guarnição que são da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, e que teriam vindo para Teresópolis a mando de um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas na localidade.

Com os suspeitos foram apreendidos 5 tabletes grandes de maconha, 2.551 pinos de cocaína e 300 tabletes pequenos de maconha. Os suspeitos e o material entorpecente foram conduzidos para a 110° DP (Teresópolis), onde o material ficou apreendido e os suspeitos presos.