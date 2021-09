evento reuniu autoridades civis e militares e representantes de guardas municipais de 19 municípios e do Paraná - Bruno Nepomuceno

Publicado 25/09/2021 18:38

O intercâmbio de informações e a troca de boas práticas marcaram o I Fórum de Segurança Pública da Guarda Civil Municipal, realizado nesta sexta-feira (24/09), no auditório da Igreja Batista Lagoinha, na Várzea, em Teresópolis. O evento reuniu autoridades civis e militares e representantes de guardas municipais de 19 municípios fluminenses e de São José dos Pinhais, no estado do Paraná.

Iniciativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública, o Fórum teve o objetivo de mostrar a importância da atuação das guardas civis municipais na segurança pública dos municípios, onde cumprem os seus deveres, dentre eles, apoio às forças de segurança e aos órgãos fiscalizadores.



“Reunimos agentes de segurança de vários municípios, especialistas e autoridades em mobilidade urbana para a troca de experiências e a atualização de conhecimentos, para que a Guarda Civil Municipal (GCM) possa executar com eficiência o trabalho de segurança pública em Teresópolis”, avaliou Marcos Antonio da Luz, secretário municipal de Segurança Pública e anfitrião do evento.



Certificação

Durante o Fórum, o presidente do DETRAN-RJ, Adolfo Konder, entregou certificados de conclusão do curso de atualização de agentes de trânsito que capacitou 31 guardas civis municipais de Teresópolis e de Cachoeiras de Macacu. Eles estão autorizados pela Portaria DETRAN n° 6.080/2021 a executar a fiscalização de trânsito nos municípios, lavrando autos de infração de competência estadual.



“As ações do DETRAN-RJ em conjunto com as guardas civis municipais e as prefeituras são importantes para diminuir as infrações no trânsito. A intenção não é punir, mas fazer ações educativas. Para isso, se torna fundamental dar autonomia na questão da municipalização da fiscalização do trânsito. Isso faz com que tenhamos mais capilaridade nesse trabalho”, analisou Adolfo Konder.

