Curso de garçom e garçonete e estágio remunerado são para adolescentes de famílias vulneráveis e referenciadas pela unidade - Divulgação

Publicado 25/09/2021 18:06

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Meudon, estabeleceu parceria com a Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis (CAPETE) para oferecer, gratuitamente, curso de garçom e garçonete e estágio remunerado para adolescentes de famílias vulneráveis e referenciadas pela unidade.



Os jovens de 16 a 18 anos têm aulas práticas e teóricas duas vezes por semana, ministradas por professores e pelo coordenador de cursos da CAPETE, Paulo Roberto Martins Rocha. A formação possui duração de oito semanas e, além do material didático necessário, também é oferecido lanche aos jovens. Os estágios remunerados acontecem por meio de uma parceria com os restaurantes Sinhá e Recanto dos Pescadores, com possibilidade de indicação para contratação.



Ao todo, o curso de garçom e garçonete da CAPETE já formou 61 profissionais. Qualquer pessoa a partir de 16 anos pode se inscrever no curso, pagando o valor único de R$ 50 reais, mas os jovens atendidos pelo CRAS Meudon foram isentos da taxa, tendo apenas que providenciar calça e sapatos pretos para a utilização durante o estágio. Ao final do curso, além do certificado, os formandos ganham um saca-rolhas e uma gravata.