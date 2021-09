Atividades da ronda escolar, no CMEI Várzea - Divulgação

Publicado 27/09/2021 16:11

Responsável por planejar e realizar ações preventivas e socioeducativas nas escolas da rede municipal de ensino, a Ronda Escolar de Teresópolis retomou as atividades neste mês de setembro, após paralisação temporária por conta da pandemia. As equipes de atividades lúdicas e de palestras utilizam músicas, brincadeiras e encenações para, de forma descontraída, chamar a atenção de alunos, pais e professores sobre situações do dia a dia na escola, enfatizando valores éticos e morais e estimulando o exercício da cidadania.



Para celebrar a Semana Nacional de Trânsito, comemorada de 18 a 25 de setembro, a Ronda Escolar abordou questões relacionadas ao assunto, com atividades recreativas e de orientação dentro do tema “No trânsito sua responsabilidade salva vidas”, na última sexta-feira (24/09).



No Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) da Várzea, 80 alunos da faixa etária de 4 a 6 anos participaram das atividades de prevenção. Na Escola Municipal Professora Acliméa de Oliveira Nascimento, no bairro de São Pedro, as ações de educação no trânsito envolveram 70 alunos entre 6 e 12 anos. As orientações foram feitas pela inspetora Jania Gonçalves, coordenadora da Ronda Escolar, e pelo guarda civil municipal Michel Santana.



Vinculada à Guarda Civil Municipal/Secretaria de Segurança Pública, a Ronda Escolar de Teresópolis atua na vistoria e segurança das crianças e adolescentes dentro da escola e na hora de saída dos alunos, principalmente quanto à travessia nas faixas de pedestres. Trabalhos de orientação disciplinar e reuniões com os pais dos alunos que apresentam comportamento inadequado na sala de aula também são realizados pela equipe da Ronda.