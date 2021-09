Prefeito Vinicius Claussen (à direita) e o Cônsul Geral da Itália no Brasil, Paolo Miraglia Del Giudice - Bruno Nepomuceno

Publicado 27/09/2021 15:04

O projeto ‘Festival Di Teresa’, em comemoração aos 200 anos da Imperatriz Teresa Cristina, marcado para março de 2022 em Teresópolis, teve a confirmação de um importante aliado. Em visita ao prefeito Vinicius Claussen, o Cônsul Geral da Itália no Brasil, Paolo Miraglia Del Giudice, garantiu que está comprometido com a realização do evento.

Desenvolvido pela Mox Produções, em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Cultura, o projeto promete marcar, através de um grande evento, o bicentenário da imperatriz, nascida na Itália e que inspirou o nome do município.



“Temos que valorizar a importante contribuição cultural da Imperatriz Teresa Cristina para o país e a nossa cidade. Iniciamos esse resgate em 2019, ao criar a Medalha Imperatriz Teresa Cristina para homenagear as pessoas que prestam relevantes serviços ao município. E o ‘Festival Di Teresa’ vai reforçar ainda mais nossas ações com a parceria do Consulado Geral da Itália no Brasil”, destacou o prefeito Vinicius Claussen.



Natural de Nápoles, terra natal da Imperatriz Teresa Cristina, o Cônsul Paolo Miraglia Del Giudice destacou a importância do intercâmbio cultural com o município. “Teresópolis abriga uma das mais antigas e numerosas comunidades italianas do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Por isso a importância de celebrar a memória e o legado de Teresa Cristina, que fomentou os laços culturais entre a Itália e o Brasil. Surgiram muitas ideias e projetos nessa reunião, como a oportunidade para introduzir o ensino da língua italiana nas escolas municipais. Espero muito poder trabalhar com a Prefeitura de Teresópolis”, assinalou.



O projeto foi cadastrado para obter patrocínio por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. “O ‘Festival Di Teresa’ está inscrito no Sistema Desenvolve Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Solidária, para buscarmos patrocínio via renúncia de ICMS. É dessa forma que o evento será concretizado”, explicou Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura. “Foi uma reunião de grande importância para o ‘Festival Di Teresa’, afinando os laços entre o município e o Consulado Italiano e trazendo mais força para um mega evento no Bicentenário da Imperatriz”, concluiu Alice Maciel, da Mox Produções.



Quem foi Teresa Cristina?

Teresa Cristina de Bourbon foi a terceira imperatriz do Brasil e reinou ao lado de D Pedro II durante 46 anos. Considerada “Mãe dos Brasileiros”, chegou ao país há 177 anos, a bordo da Fragata Constituição, acompanhada por uma grande comitiva que reunia artistas, artesãos e intelectuais. Figura doce, religiosa e culta, trouxe grandes contribuições para os brasileiros. Teresa Cristina nutria grande amor pelo Brasil e Teresópolis foi nomeada em homenagem a ela.