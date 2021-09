Apresentação do projeto japonês no gabinete do prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen - Bruno Nepomuceno

Apresentação do projeto japonês no gabinete do prefeito de Teresópolis, Vinicius ClaussenBruno Nepomuceno

Publicado 27/09/2021 14:39 | Atualizado 27/09/2021 14:42

No ano em que completam 10 anos da tragédia climática da Região Serrana, na qual Teresópolis foi duramente atingida, com perdas humanas e materiais, o município se prepara para ser beneficiado pelo Termo de Cooperação Técnica entre o governo brasileiro, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, e o governo japonês, por meio da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA). O objetivo de dar continuidade a formalização do termo é o desenvolvimento e a implantação de ações para o fortalecimento da gestão integrada de riscos de desastres naturais. Com a assinatura dos primeiros documentos em julho do ano passado, mas com a paralisação por conta da pandemia de Covid-19, a parceria foi retomada em agosto de 2021. O projeto abrange a troca de conhecimentos técnicos e treinamentos de pessoal para a elaboração de um manual de contenção de fluxo de detritos, fenômeno que ocorre após temporais e que destrói tudo o que estiver no caminho. A parceria também prevê a construção de barreiras de contenção Sabo, técnica que utiliza estrutura metálica tubular de grande porte para impedir o extravasamento dos materiais carregados. O termo de cooperação, que será oficializado em breve, foi apresentado ao prefeito Vinicius Claussen na última semana por Wolnei Wolff Barreiros, coordenador geral de Prevenção e Programas Estratégicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e pelo engenheiro Hideto Ochi, conselheiro-chefe da JICA. Acompanharam a apresentação José Beraldo Fortuna, da Subsecretaria de Projetos Especiais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra) e os secretários municipais Ricardo Pereira, de Obras, Carlos Reis, de Fiscalização de Obras Públicas, e Albert Andrade, de Defesa Civil, e equipes técnicas. “Teresópolis agradece aos governos do Brasil e do Japão, dada a relevância de tão importantes obras pela preservação da vida. Temos que avançar nessas intervenções estratégicas, para dar resposta à população e para que situações como a da tragédia não se repitam”, pontuou o prefeito Vinicius Claussen.



Relatar erro

Você pode gostar