Custeio será dividido entre os governos federal e estadual e o início da oferta do serviço do SAMU em Teresópolis está previsto para dezembroGOVRJ

Publicado 29/09/2021 15:32

Termina nesta quinta-feira (30/09), o prazo para que os interessados em participar do processo seletivo para contratação imediata e cadastro de reserva de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que está sendo implantado em Teresópolis, com operacionalização prevista para o mês de dezembro . O processo é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.

As inscrições para concorrer às vagas imediatas devem ser feitas no Portal do Trabalhador (www.teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador). Através do Sine Teresópolis, os candidatos vão fornecer informações e documentos solicitados que são necessários para agendamento de entrevistas com recrutadores da SMS. O cadastro de reserva para o serviço do SAMU ficará disponível até 31 de dezembro.

A inscrição não é uma garantia de convocação. Os candidatos selecionados serão convocados pela Secretaria Municipal de Saúde para finalizar o processo seletivo. Maiores informações estarão disponíveis (21) 2742-7272.

Confira as vagas:

- 7 vagas para médico (jornada de 24h semanais);

- 6 vagas para enfermeiro (jornada de 24h/120);

- 4 vagas para técnico de enfermagem (jornada de plantão 24x72);

- 8 vagas para motorista (jornada de plantão 24x72);