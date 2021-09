30º BPM de Teresópolis - Divulgação/ 30BPM

Publicado 29/09/2021 15:01

A Seção de Comunicação Social do 30º Batalhão de Polícia Militar de Teresópolis (30º BPM), divulgou um balanço das apreensões de arma de fogo no mês de setembro. De acordo com o levantamento, sete armas foram tiradas das ruas: uma pistola Taurus calibre 9 milímetros; uma pistola Bersa calibre 9 milímetros; um revólver calibre 38 Smith & Wesson Special; um revólver calibre 32; duas espingardas calibre 28; e uma espingarda Rossi calibre 12.

De acordo com a Comunicação do batalhão, a apresentação desse balanço segue as diretrizes do comandante da unidade, o tenente-coronel Soliva, que determinou a intensificação do policiamento com objetivo de diminuir os crimes, conforme os indicadores do Sistema de Metas, sendo eles: roubo de cargas, roubo de rua, roubo de veículos e letalidade violenta. As armas foram apreendidas no período de 2 a 26 de setembro.