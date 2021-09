Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Reprodução Internet

Vacinação contra a Covid-19 em TeresópolisReprodução Internet

Publicado 29/09/2021 23:34

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, irá aplicar a dose de reforço contra a Covid-19 em idosos com 83 e 82 anos de idade, nesta quinta-feira (30/09). A vacinação ocorre a pé e no sistema drive-thru (dentro do carro), na cidade e interior. O atendimento acontece das 9h às 15h, com o total de 1,5 mil doses reservadas.

Serão mil doses na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Julio Rosa, 366, Tijuca); 300 em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e 200 doses em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).

Para receber a dose de reforço é preciso apresentar o comprovante de vacinação das duas doses em Teresópolis há seis meses, e documento oficial com foto.