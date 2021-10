Prefeitura de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 30/09/2021

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promove, nesta sexta-feira (1/10), das 10h às 12h, a audiência pública de apresentação final do edital da concessão de serviços de saneamento básico no município. A transmissão poderá ser assistida no canal oficial da Prefeitura no YouTube

A audiência faz parte da etapa de apresentação do programa, na qual também foram realizadas reuniões com a sociedade civil. O projeto de concessão do serviço de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto do município ainda foi tema de uma consulta pública.

Segundo a Prefeitura, a licitação do serviço é uma questão sobre a qual já existe decisão judicial obrigando o município a realizar a concessão, sendo especificado que uma em cada quatro pessoas não tem água tratada na cidade e que não existe coleta e tratamento de esgoto. Contudo, o município ressalta que não haverá privatização e sim concessão do serviço de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto.