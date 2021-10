Retomada das atividades da ronda escolar em Teresópolis - Divulgação

Publicado 30/09/2021 20:26

A Guarda Civil Municipal de Teresópolis retornou com a Ronda Escolar na zona rural. Nesta quinta-feira (30/09), duas escolas municipais receberam a equipe da Ronda Escolar, a José Alves Ferreira, em Santa Rosa, e a Professora Mariana Leite Guimarães, em Bonsucesso, ambas no 3º Distrito.

Neste mês de setembro, as atividades foram retomadas, de maneira gradual, após paralisação temporária por conta da pandemia. Nas unidades, além de atividades de orientação disciplinar, com noções de cidadania e de segurança, também foi feita a fiscalização de veículos estacionados de forma irregular no entorno das duas unidades escolares.



Vinculada à Guarda Civil Municipal/Secretaria de Segurança Pública, a Ronda Escolar é responsável por planejar e executar ações preventivas e socioeducativas nas escolas da rede municipal de ensino. Dentre os trabalhos realizados estão a vistoria e segurança das crianças e adolescentes dentro da escola e na hora de saída dos alunos, principalmente quanto à travessia nas faixas de pedestre. Também são feitas reuniões com os pais dos alunos que apresentam comportamento inadequado na sala de aula.