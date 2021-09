Pratos criados especialmente para o festival estarão em cartaz somente durante a realização do evento - Divulgação

Pratos criados especialmente para o festival estarão em cartaz somente durante a realização do eventoDivulgação

Publicado 30/09/2021 14:06

Começa nesta quinta-feira (30/09) e segue até o dia 31 de outubro, a 4ª edição do Festival Sabores Britânicos, em Teresópolis. Produzido pelo Polo Gastronômico da cidade, o evento reúne cerca de 20 restaurantes e tem como objetivo contar, através da Gastronomia, um pouco da história da colonização de Teresópolis, com inspiração de receitas trazidas para a cidade pelas famílias inglesas que influenciaram a região.

Os pratos criados especialmente para o festival estarão em cartaz somente durante o período mencionado e os preços são convidativos. Em 2020 o evento aconteceu somente via delivery e, para 2021, de volta presencial, mas mantendo o delivery, foi redesenhado para atender todas as normas sanitárias vigentes exigidas no momento. Distanciamento entre as mesas, capacidade reduzida de atendimento, ventilação permanente nos salões e álcool em gel disponível para os clientes são algumas das medidas adotadas.

“‘O Sabores Britânicos é um evento de grande importância para a cidade, pois conta a história da Gastronomia local a partir das receitas trazidas pelas famílias inglesas que chegaram na região no passado'', conta Elizabeth Mazzi, diretora do Polo Gastronômico de Teresópolis.

O evento é realizado pelo Polo Teresópolis Gastronomia e tem patrocínio da Granfino Alimentos, da Alterdata Software e apoio da Prefeitura de Teresópolis. Estão entre os participantes o Caldo de Piranha; Donna Tê; Sucre Colore, Padaria Império, Lusitânia, Cremerie Genève, Quintal do Moquém, Manjericão Casa de Pizza, Viva Itália, Maria Torta, Villa St Gallen, Sinhá, Paraíso Agriões, Nine Pizzaria, Hotel Intercity, Bisou Gourmet, Tempero com Arte, Mad Brew, Burrata, Trick’n Treats, Novilho, Varietá, o Hotel Intercity e a Pousada Terê Parque.