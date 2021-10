Projeto 'Florir Teresópolis' na fazenda Suíça - Sidney Pontes

Publicado 10/10/2021 10:00

O bairro Fazenda Suíça, no segundo distrito de Teresópolis, foi o segundo a ser contemplado com o projeto “Florir Teresópolis”. Nesta sexta-feira (8/10), começaram a ser plantadas no local 70 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. O plantio das primeiras 10 mudas foi realizado pela equipe do projeto e servidores do município, acompanhados do presidente da associação de moradores, Valério Souza de Oliveira e o gari comunitário do bairro, Bruno de Souza.

“Todos estamos muito felizes de estarmos recebendo o projeto aqui na Fazenda Suíça. Infelizmente, tivemos recentemente casos de desmatamento e escolhemos um desses locais para receber as mudas, visando o reflorestamento do espaço”, contou Valério.

O primeiro bairro a receber a ação de plantio de mudas foi o Caleme, no dia 1º de outubro. A proposta da iniciativa, que acontece em parceria com os garis comunitários e associações de moradores, é deixar os bairros mais floridos e arborizados, resgatando também o sentimento de pertencimento e orgulho dos moradores.