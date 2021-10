A Secretaria de Educação de Teresópolis, por meio do Setor de Estatísticas e Matrículas, realiza a terceira chamada para matrículas nas creches municipais, para o ano letivo de 2021. A solicitação da vaga poderá ser feita entre 19 de outubro e 5 de novembro. O resultado será divulgado no dia 19 de outubro e a matrícula deverá ser feita na creche para qual o aluno foi contemplado.

A lista das crianças contempladas com a vaga será disponibilizada no site da Prefeitura e também na página da Secretaria de Educação . Para consultar o resultado, bastará ter em mãos o número do protocolo entregue aos pais e responsáveis no ato da pré-matrícula, realizada no mês de janeiro de 2021, ou ainda o número do CPF do responsável, o nome do aluno ou do responsável.