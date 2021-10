Foram abordados 27 motociclistas, sendo três removidas ao Depósito Público Municipal - Divulgação

Foram abordados 27 motociclistas, sendo três removidas ao Depósito Público MunicipalDivulgação

Publicado 06/10/2021 17:06

A Guarda Civil Municipal, vinculada à Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis, e policiais militares do 30°BPM realizaram, na manhã desta quarta-feira (6/10), a Operação “Moto Legal e Aplicativo Legal”. Foram feitas operações na Várzea, São Pedro e Araras.

No total, foram abordados 27 motociclistas, sendo nove notificados e três motos removidas ao Depósito Público Municipal; 19 veículos por aplicativo foram abordados e orientados sobre o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Na Avenida Lúcio Meira, na Várzea, os agentes abordaram 17 motos: dois motociclistas foram notificados e os veículos removidos ao Depósito Público Municipal por estarem em desacordo com o CTB e outros dois motociclistas foram notificados. Dez veículos de aplicativos foram abordados e orientados.

Na Rua Luiz Noguê Júnior, no bairro de São Pedro, cinco motos foram abordadas, uma notificada e removida ao depósito municipal. No local, três veículos de aplicativos foram abordados e orientados sobre a importância de seguir as leis de trânsito.

Na Rua Amapá, em Araras, os guardas municipais e os policiais abordaram cinco motos, das quais três foram notificadas, e orientaram seis motoristas de veículos por aplicativos.