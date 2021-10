Drogas foram localiadas com ajuda de um cão farejador - Divulgação

Drogas foram localiadas com ajuda de um cão farejadorDivulgação

Publicado 06/10/2021 14:29

Após denúncia sobre a movimentação de um suspeito que atende pelo apelido de “FB”, no bairro Quinta Lebrão, em Teresópolis, os policiais militares do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM) montaram uma operação, com apoio da Companhia de Cães da Guarda Civil Municipal, e conseguiram localizar um esconderijo onde era mantida uma grande quantidade de drogas. Os PMs contaram com a ajuda de um cão farejador para localizar onde o material estava enterrado, numa área de mata, na localidade conhecida como Ponte.

O suspeito fugiu ao perceber a aproximação da PM. Assim que o cão farejador localizou o esconderijo, próximo às raízes de uma árvore, os policiais começaram a escavar e retiraram os embrulhos. Na ação foram apreendidos 35 tabletes de maconha, totalizando 1.330 quilo, e 70 papelotes de cocaína, totalizando 228 gramas da droga. A ocorrência foi registrada na 110ª DP (Teresópolis).