A Prefeitura de Teresópolis divulgou as informações sobre o saldo de empregos no mês de agosto, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), publicados na quarta-feira (29/09), pelo Ministério do Trabalho. Segundo o levantamento, o município registrou em agosto um saldo positivo de 351 empregos formais, sendo o melhor resultado mensal em 2021.“Com um acumulado positivo de 1.267 novos empregos gerados este ano, a cidade vem apresentando bons resultados na sua recuperação econômica e geração de emprego local, impulsionado pelo Programa Pra Cima Terê – Programa Estratégico de Recuperação Econômica e Geração de Empregos”, avalia Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.Este ano, Teresópolis registrou saldo positivo de empregos em todos os meses, com exceção de abril, que teve impactos da terceira onda da Covid-19.“Neste momento, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária possui mais de 170 oportunidades de emprego em aberto dentro do Feirão Emprega Terê, que começou o mês de setembro com a oferta de 465 vagas. Destaque para as redes atacadistas e o setor de tecnologia. As entrevistas que iniciaram em setembro serão estendidas durante o mês de outubro”, informa Lucas Guimarães.Os interessados devem cadastrar o seu currículo no Sine Teresópolis, no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675), na Várzea, de segunda a sexta, de 9h às 17h, e também na Casa do Trabalhador (Rua Luiz Noguet Júnior, 100), no bairro de São Pedro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A orientação é para que os candidatos deem preferência para o horário da tarde, quando há um menor volume de pessoas a serem atendidas.