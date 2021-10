Instalação de luminárias de LED no 3º Distrito de Teresópolis - Divulgação

Instalação de luminárias de LED no 3º Distrito de Teresópolis Divulgação

Publicado 02/10/2021 11:00

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, divulgou um balanço das ações do programa “Terê LED” entre os dias 20 e 22 de setembro. Segundo o município, as equipes de manutenção de iluminação pública percorreram doze bairros e instalaram 170 lâmpadas de LED.

Ainda de acordo com o balanço, no total, 25 ruas tiveram as lâmpadas a vapor de sódio ou de mercúrio substituídas pelas de LED, material que garante mais luminosidade e que proporciona economia de energia elétrica.



“O pessoal está nas ruas diariamente instalando novas lâmpadas e substituindo as queimadas, dando continuidade ao programa ‘Terê LED – Iluminação Pública pra Valer’. A manutenção inclui troca de relés e de suporte para fixação das luminárias, entre outros serviços. Nosso trabalho não para”, comentou Davi Serafim, secretário de Serviços Públicos.



Foram atendidos os bairros do Alto, Bom Retiro, Cascata dos Amores, Coreia, Fonte Santa, Golfe, Meudon, São Pedro e Várzea – na área urbana, e em Andradas, Bonsucesso e Imbiú – na zona rural.