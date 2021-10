Plantio de mudas no Caleme, em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Plantio de mudas no Caleme, em Teresópolis

Publicado 01/10/2021 23:28

Começou nesta sexta-feira (1/10) o plantio de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, através do projeto “Florir Teresópolsi”. O primeiro bairro contemplado e que recebe o projeto por meio dos garis comunitários é o Caleme, que recebeu 50 mudas, que serão plantadas ao longo da semana.



O próximo bairro a ser atendido é Fazenda Suíça, no 2º Distrito. “A ideia é nos aliar aos líderes comunitários para fomentar na população a importância do plantio de árvores para o embelezamento das comunidades, gerando ambientes mais agradáveis”, explicou o Ouvidor Geral do Município, Leonardo Manso, um dos coordenadores do Gari Comunitário.



A proposta é que o plantio ocorra toda semana. “Estamos programando, junto com as associações de moradores atendidas pelo Gari Comunitário, que o plantio seja iniciado toda sexta-feira. Nossa meta é, até o fim do ano, plantar as 500 árvores planejadas para esta etapa do ‘Florir Teresópolis’. Assim, conseguiremos reflorestar todo o município”, destacou Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura e coordenadora geral do projeto.



Entre as espécies doadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, e plantadas na pracinha do Caleme, estão: pão d’alho, acácia, ipês roxo e amarelo, ingá, pau-ferro, palmeira jussara, sibipiruna e jacaré.