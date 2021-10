Kits contém uma necessaire com garrafinha, toalha de mão, álcool em gel, sabonete líquido e lenços umedecidos - Bruno Nepomuceno

Publicado 01/10/2021 23:59 | Atualizado 02/10/2021 01:35

Nesta sexta-feira (1/10), o prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, e a Secretária Municipal de Educação, Satiele Santos, estiveram na Escola Municipal Alice Saldanha, localizada no Morro do Tiro, para fazer a entrega dos kits de higiene adquiridos pelo município para distribuição a todos os alunos da rede. Na ocasião, o prefeito e a secretária também fizeram vistoria das obras em andamento na unidade escolar, que atende a 170 crianças do pré-escolar ao 5º ano.

A entrega dos kits tem como objetivo reforçar a proteção dos estudantes na escola. O kit contém uma necessaire com garrafinha, toalha de mão, álcool em gel, sabonete líquido e lenços umedecidos.

Na unidade, que atende a 170 crianças do pré-escolar ao 5º ano, o prefeito e a secretária aproveitaram para vistoriar as obras em andamento. As reformas estão sendo realizadas com recursos do GFED (Gestão Financeira Escolar Descentralizada), repassados pelo município à escola. Entre as obras, estão a construção de novos banheiros e do InovaLab (laboratório de tecnologia e inovação). Também são resultados do uso do recurso na unidade o lavatório infantil, a troca completa do telhado, que resolveu questões de goteiras nas salas de aula, e a pintura da escola.



“O GFED é um presente para a nossa escola e para toda a comunidade escolar, porque nos permitiu a realização de vários sonhos, como o nosso laboratório de informática e construção dos novos banheiros. Os pais e responsáveis estão muito felizes em ver as melhorias que nossa escola está recebendo, e que vão impactar diretamente na qualidade do ensino oferecido”, afirma a diretora da unidade, Graziela Machado dos Santos.